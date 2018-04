ESCLUSIVA TMW - Mancini sbarca a Roma: possibile incontro con la Federazione

© foto di Federico Gaetano

Roberto Mancini si avvicina alla panchina della nazionale. L'ex tecnico di Inter e Manchester City infatti, in queste ore è atterrato a Roma insieme al suo collaboratore Angelo Gregucci ma non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Negli ultimi giorni si è parlato molto di lui come probabile nuovo commissario tecnico della nazionale ed è possibile che a breve ci sia un incontro con la Federazione. Ecco le foto e i video esclusivi di Tuttomercatoweb.com del suo arrivo a Fiumicino: