Fotonotizia TMW - Per Donnarumma visita lampo dell'agente Enzo Raiola

Fonte: Dal nostro inviato in Polonia, Simone Lorini

Visita lampo di Enzo Raiola a Gianluigi Donnarumma. L'agente, come documenta la foto di TuttoMercatoWeb.com, è arrivato in Polonia ieri per assistere alla partita tra l'Italia Under 21 e la Germania, approfittando dell'occasione per parlare di futuro col portiere del Milan. Raiola ripartirà già oggi, dopo aver incontrato Donnarumma nell'albergo degli azzurri.

Guarda la foto: