Franco Vazquez rinnega l'Italia: “Mi sono sempre sentito argentino”

Franco Vazquez (29) volta le spalle all'Italia. Il trequartista argentino ex Palermo, che nel 2015 ha vestito la maglia della nazionale azzurra in due amichevoli sotto la gestione di Antonio Conte, ora è stato convocato dall'Albiceleste. In forza al Siviglia, Vazquez ha così commentato la chiamata del ct argentino Lionel Scaloni: “Ho parlato con lui e mi ha detto che c'era la possibilità di essere convocato. L'ho ringraziato. Qualche anno fa ho giocato con la nazionale italiana perché è il paese di mia madre, ma grazie a Dio non ho disputato partite ufficiali con loro, così ora ho la possibilità di realizzare il mio sogno e di vestire la maglia dell'Albiceleste. Mi sono sempre sentito argentino”, ha detto attraverso il microfono di TyC Sports.