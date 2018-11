Fratello Kean: "Non rimarrà in Italia, a gennaio un'esperienza all'estero"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giovanni Dossè, giocatore del Rieti e fratello dell'attaccante della Juventus Moise Kean, portato in Nazionale maggiore dal ct Mancini dopo le grandi prestazioni con la maglia dell'Under 21: "Ovviamente è una bellissima soddisfazione, lui è contentissimo e spero potrà trovar spazio questa sera con gli Stati Uniti. Moise ha trovato poco spazio nella Juve, giustamente, per via dei grandi campioni come Ronaldo, Dybala e Mandzukic e non si può pretendere che venga impiegato sempre. Ha una gran voglia di giocare e spero possa stupire. Sta imparando tantissimo dai grandi campioni della Juventus, ma è pur sempre un ragazzo che ha voglia di mettersi in mostra e di muovere un po' le gambe. Con l'Under 21 ha realizzato un bellissimo gol e ha trovato un po' il suo sfogo, per Moise non c'è nessun problema e vuol farsi trovare sempre pronto quando verrà chiamato in causa. Dortmund, Monaco e Parma nel suo futuro? Non penso che Moise rimarrà in Italia, già a gennaio vorrebbe andare all'estero per provare un campionato differente da quello italiano. Monaco, Zwolle, Leganés o altre squadre estere? Onestamente non so quali squadre lo stiano seguendo, ma staremo a vedere come potrà evolvere questa situazione. Anche perché da qui al mercato invernale possono succedere ancora tante cose", le sue parole a TuttoJuve.com.