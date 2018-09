Frattini: “Più semplice gestire il G7 che non i ripescaggi in Serie B”

Intervenuto ai microfoni di InBlu Radio il presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni Franco Frattini ha parlato dei ripescaggi in Serie B in vista della riunione che si terrà il 21 settembre e che potrebbe riportare la serie cadetta a 22 squadre: “Se è più facile gestire la serie B o un G7? In questo caso ci si confronta con milioni e milioni di sportivi e tifosi che non sentono e vedono ragioni. Fare il giudice in questa materia è molto complicato. Io mi occupo anche di processi di mafia, ogni settimana scrivo sentenze sulle infiltrazioni mafiose nell'economia eppure devo dire che questo calcio mi dà qualche problema. - continua Frattini – Il Tra del Lazio oltre a sospendere la sentenza ha sospeso anche il campionato ed è chiaro che se noi dovessimo aspettare la data dell’ordinanza collegiale del nove ottobre vorrebbe dire che fino ad allora la B non si giocherebbe e questo mi pare impossibile. Venerdì 21 il Collegio di Garanzia riesaminerà la questione in una composizione completamente nuova e si deciderà se la Serie B sarà a 22 o 19 squadre. Se dovesse decidersi per la prima ipotesi, lunedì prossimo si deciderà quali saranno le tre squadre, delle sei interessate, che dovranno essere ripescate”.