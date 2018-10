Freuler: "Atalanta tra i club top in Italia. Rinnovo? Stiamo parlando"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Tre anni in Italia? Ho raggiunto la Nazionale e sono maturato. In campo e nello spogliatoio mi faccio sentire in modo costruttivo, il ruolo di leader mi viene naturale. I problemi di quest'anno? La prestazione non è mai mancata, giochiamo e creiamo tanto ma senza segnare. E' assurdo pensare però che sia solo colpa degli attaccanti. Piuttosto si deve parlare di fase offensiva. Il ko in Europa ha pesato mentalmente, forse eravamo troppo sicuri di passare. Gasperini? Tra noi c'è un bel rapporto. Parliamo di un grandissimo allenatore, lo dicono i risultati. Ha fatto un lavoro straordinario a Bergamo, per i giovani è un maestro. Parlare d'Europa è un azzardo? Siamo in fondo e dobbiamo tirarci fuori da questa situazione. Prima facciamo i punti poi vediamo. Il rinnovo? Ho un contratto fino al 2022 e non c'è fretta. Ne stiamo parlando in tranquillità. L'interesse sul mercato? Ho sentito della Lazio e di altre squadre ma qui sono felice. Questo è un club modello per tutti, uno dei top in Italia".