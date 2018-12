© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Resta in piedi, spiega Sky Sport, la trattativa per la punta del Frosinone, Joaquin Ardaiz, e il Betis Siviglia: il giovanissimo attaccante uruguaiano classe '99, in prestito dal Chiasso, potrebbe trasferirsi in Spagna il prossimo gennaio. Stipe Perica, invece, ha rifiutato il passaggio al Guingamp.