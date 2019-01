Frosinone, Baroni: "Gara utile per testare chi ha giocato meno"

Fonte: frosinonecalcio.com

Il Frosinone torna in campo al ‘Benito Stirpe’ contro la Paganese in un amichevole che fa da antipasto all’impegno ufficiale di domenica prossima contro l’Atalanta. I giallazzurri chiudono i conti nella ripresa grazie alle reti del neo acquisto Valzania, Campbell e allo splendido calcio di punizione dai 30 metri di Ciano. Soddisfatto il tecnico Marco Baroni, che parla così nel post gara: “All’amichevole non hanno preso parte Ariaudo e Salamon, fermi per alcuni problemini fisici avuti in settimana. Stesso discorso riguarda Cassata, che però come da accordi è sceso in campo per 20′ e possiamo di fatto considerarlo recuperato. A riposo precauzionale abbiamo lasciato anche Pinamonti e Maiello”.

Mister, è soddisfatto del lavoro svolto in questa settimana? “Abbiamo fatto tanto, sono sincero e la gara di oggi è servita soprattutto per testare chi ha giocato meno in questi mesi”.

Esordio per il nuovo acquisto Valzania… “Il ragazzo ha voluto fortemente Frosinone anche di fronte ad altre offerte. Come ha fatto vedere oggi ha gamba e fisicità, ma fa soprattuto piacere il fatto che si sia calato fin da subito nella nostra realtà”

Situazione mercato? “Il presidente ed il direttore sono sempre attenti a qualsiasi situazione volta a correggere e migliorare la squadra. Il nostro unico pensiero al momento è però rivolto alla sfida di domenica contro l’Atalanta”.