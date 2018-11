© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La partita della vita dobbiamo farla ogni domenica, questa a maggior ragione, contro un avversario davvero importante". Non importa l'avversario, il Frosinone deve correre per salvarsi. Lo sa bene Andrea Beghetto, oggi protagonista in conferenza stampa allo Stirpe. Senza dimenticare, però, che di fronte ci sarà una big, per di più arrabbiata dopo la sconfitta contro l'Atalanta: "L'Inter viene da un risultato negativo, avrà sicuramente voglia di rivalsa. In ogni gara sarà fondamentale esprimere quello che proviamo in allenamento. Sappiamo di dover strappare punti con tutte, in particolare con le dirette concorrenti alla salvezza".

Giocare a San Siro?

"Una grande emozione, una di quelle gare che tutti vogliono giocare".