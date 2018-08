Frosinone, Brighenti: "Soddisfatti del pareggio, ci dà consapevolezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un buon punto quello conquistato allo stadio Olimpico di Torino (campo neutro) contro il Bologna, che permette al Frosinone di muovere la classifica, ma soprattutto dà la giusta consapevolezza in vista di un periodo del campionato che vedrà i ciociari affrontare molte big. Niccolò Brighenti ai microfoni di Media Center Frosinone si è così espresso: “C’è da essere soddisfatti, questa sera non era facile, anche in virtù del fattore ambientale, non è mai bello giocare senza pubblico. Dopo qualche difficoltà, con il passare dei minuti abbiamo imposto il nostro gioco, ma c’è ancora tanto da lavorare. Questo è un punto che ci permette di affrontare bene la settimana”.

Cosa è successo nella ripresa? La squadra è entrata in campo con un altro piglio. “Abbiamo sicuramente trovato la giusta consapevolezza, c’è anche un pizzico di rammarico perché potevamo fare anche gol. Io guardo il bicchiere mezzo pieno, andiamo avanti con fiducia, non sarà facile ma potremo dire la nostra”.

Un punto importante anche in vista del match di domenica contro la Lazio. “Servirà una prestazione di alto livello, per portare a casa i tre punti contro la Lazio servirà la partita perfetta. Per noi questo è uno stimolo per affrontare la settimana nel modo migliore”.