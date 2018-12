Frosinone-Cagliari, 1-1: Farias pareggia i conti su assist di Joao Pedro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pareggio del Cagliari sul campo del Frosinone con Diego Farias al minuto 77. Pavoletti lavora un ottimo pallone sulla trequarti e apre per Joao Pedro che dalla destra mette in mezzo un ottimo pallone che Farias deve solo spingere in rete. A poco meno di 15 minuti dal termine della gara il risultato è ora sull'1-1.