Frosinone, Campbell: "Juventus una big, in teoria non c'è partita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Frosinone Joel Campbell è intervenuto ai microfoni di JTV prima del match con la Juve. Queste le sue parole: "Sarà una partita molto difficile. La Juventus è una grande squadra e in teoria non ci sarebbe partita, però noi giochiamo in casa e cercheremo di rendere felici i nostri tifosi".