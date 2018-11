Frosinone, Capozucca: "Pinamonti straordinario. A gennaio resta"

Momenti caldi per la panchina del Cosenza. Si riflette sulla posizione di Piero Braglia, situazione in evoluzione. Sviluppi nelle prossime ore. Il Cosenza sta valutando se confermare il proprio allenatore o cambiare. E alla finestra c’è Calabro...

Serie A, giudice sportivo: un turno di stop per Brozovic, Linetty e Rincon

Top&flop della Juventus: CR7 il migliore in assoluto. Un solo bocciato

Empoli, una giornata di squalifica a Iachini per "espressione blasfema"

Atalanta, per Mancini l'Inter è in vantaggio sulla Juventus

Juve, uno tra Mandzukic, Alex Sandro e Benatia per arrivare a Pogba

Juventus, Milenkovic o Andersen: in estate assalto a uno dei due

Top&flop del Napoli: Insigne incanta e in più segna. Hamsik in calo

Prime d'Europa: PSG a punteggio pieno. In Liga è vera e propria bagarre

Chi deve rinforzarsi di più a gennaio? Per i lettori di TMW Milan e Chievo

Ultime d'Europa: Chievo a zero. Ma la vera sorpresa è il Monaco

Attacchi top d'Europa: PSG a valanga. In Bundes comanda il Dortmund

Il dirigente del Frosinone, Stefano Capozucca , ha rilasciato un'intervista a FcInterNews.it per parlare di Andrea Pinamonti : "È un ragazzo che merita, sta lavorando ogni giorno con tanto impegno e intensità. Ha grande coscienza e lo dimostra la sua voglia di apprendere e imparare, è ben voluto da tutto lo staff. Tutto quello che sta raccogliendo è merito suo e di chi lo allena. A gennaio ce lo teniamo stretto, il ragazzo sta crescendo e merita di stare con noi per continuare il suo percorso di crescita".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy