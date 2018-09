Frosinone, Capuano: "Non abbiamo nulla da perdere contro la Juve"

© foto di Federico Gaetano

In casa Frosinone durante la consueta conferenza infrasettimanale, ha parlato il difensore centrale Marco Capuano in vista della sfida contro la Juventus. Queste le sue parole.

Questa fragilità difensiva dipende dal modulo, o da altre componenti?

"Gli errori sono di tutti, di certo non sono errori individuali. Moduli? Lasciano il tempo che trovano, alla fine si tratta sempre di undici calciatori contro undici. Forse abbiamo sbagliato l'approccio fino ad ora. Dobbiamo essere più costanti e cercare di restare sempre in partita. Guardate il Chievo a Roma. Abbiamo l'obbligo di uscire dal campo sempre a testa alta".

Ti aspettavi di rimanere fuori contro la Sampdoria, dopo esser stato titolare a Roma contro la Lazio?

"Io cerco di lavorare sempre al massimo, è il mister comunque che fa le scelte. Bisogna dare sempre il massimo quando si scende in campo, ciò che conta è la salvezza di questa squadra".

Che partita dovrete impostare domenica sera contro la Juventus?

"A detta di tutti partiamo già sconfitti. Noi dal canto nostro dobbiamo lottare su ogni pallone come degli animali. Gli stimoli vengono da soli, non abbiamo nulla da perdere contro una delle squadre più forti d'Europa".

Cosa deve fare il Frosinone per cercare di non emulare il tuo Crotone dello scorso anno?

"Lo scorso anno nonostante i venti punti conquistati negli ultimi sei mesi non ci siamo salvati. E avevamo bloccato in casa squadre come la Juventus, l'Inter o la Lazio. Noi dal canto nostro dovremo dare tutto, anche con Juve e Roma. Vogliamo muovere la classifica".

Come è nata la trattativa estiva con il Frosinone?

"Ero in scadenza a Cagliari, e l'ultimo giorno di calciomercato si è materializzato questo passaggio al Frosinone. Sono davvero contento di esser arrivato in Ciociaria".

Cosa deve fare, concretamente, il Frosinone per salvarsi?

"La gente ci dà per spacciati, ma noi a maggior ragione dobbiamo dare tutto. Non vogliamo diventare la barzelletta d'Italia. Tutti devono prendere esempio dalla Curva vista sabato sera contro la Samp; ci hanno sostenuto fino alla fine. Bastano un paio di vittorie per riprenderci".