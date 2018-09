Frosinone, Ciofani torna in campo e ritrova Audero

© foto di Federico Gaetano

Dopo un'assenza di poco più di cinque mesi, Daniel Ciofani torna a guidare l'attacco del Frosinone. Infortunatosi lo scorso 29 marzo nella gara di Serie B contro il Venezia alla coscia destra, il numero 9 è stato poi operato in Finlandia e a 170 giorni di distanza rientra in campo con la maglia gialloblù nella sfida contro la Sampdoria. Piccola curiosità: ritrova sul rettangolo verde Audero, che nel giorno del suo infortunio era in panchina con il Venezia.