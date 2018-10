Frosinone, Ciofani vede bicchiere mezzo pieno: "Questa la strada giusta"

© foto di Federico Gaetano

Due gol e le 200 presenze raggiunte con la maglia del Frosinone. Splendida giornata per Daniel Ciofani, che ha commentato così il pareggio con l'Empoli: "Soddisfazione grande, rovinata dal gran gol del 3-3 nel finale, che non ci ha permesso di raccogliere quei tre punti che avremmo meritato. Pian piano che il tempo passa ci conosciamo sempre meglio e i cosiddetti ‘vecchi’ aiutano questo processo. Siamo un gran gruppo e tutti i ragazzi che sono arrivati sono splendidi. Serve solo un risultato importante per sbloccare il tutto. Siamo sulla strada giusta, la prestazione di oggi lascia ben sperare. Ripartiamo da ciò che di buono abbiamo fatto vedere oggi, dall’atteggiamento che abbiamo avuto e dalla cattiveria messa in campo. Fondamentale sarà limare gli errori, perché in Serie A alla prima prestazione ti puniscono". Lo riporta il sito ufficiale dei ciociari.