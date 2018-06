Frosinone, con la promozione in A obbligatorio il riscatto di Bardi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con la promozione in Serie A, il Frosinone sarà adesso obbligato a riscattare il portiere Francesco Bardi. Il giocatore era infatti in prestito dall’Inter alla formazione ciociara ma con obbligo di riscatto condizionato alla promozione nella massima Serie. In questo modo nelle casse nerazzurre entra circa un milione di euro che abbassa leggermente la cifra delle plusvalenze da collezionare entro il 30 giugno.