Frosinone, Crisetig: "Miglioriamo gara dopo gara. Ora punti con la Lazio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Frosinone Lorenzo Crisetig ha parlato a 'Media Center Frosinone' dopo il pareggio contro il Bologna: "Abbiamo fatto una buona prestazione, loro nei primi minuti sono stati molto aggressivi, venivano a pressarci alti, ma siamo riusciti a trovare la giusta quadratura. Stiamo migliorando di partita in partita, trovando il giusto affiatamento. Dobbiamo continuare su questa strada, perché è l’unico modo per portare a casa la salvezza. Le emozioni dell'esordio da ex? Sensazioni positive, ma per me era troppo importante aiutare la squadra a fare punti e quel che conta è esserci riusciti. La Lazio? Sarà una partita molto difficile, vengono da due risultati negativi, ma sappiamo che ci attenderà una gara complicata. Saranno agguerriti, ma noi dovremo esserlo di più. Per noi è fondamentale portare a casa più punti possibili per la salvezza".