Frosinone-Fiorentina 0-0 al 45': partita bloccata, poche occasioni

© foto di Federico Gaetano

Si è da poco concluso il primo tempo di Frosinone-Fiorentina, anticipo del 12° turno di serie A. Dopo i primi 45 minuti il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0, al termine di una prima frazione di gioco decisamente non esaltante con solo una manciata di occasioni per le due squadre. Parte bene il Frosinone, che nei primi 15 minuti attacca con costanza ed arriva spesso e volentieri nell'area viola. La prima occasione della sfida però è per i gigliati, con Simeone che scatta dalla sua metà campo, resiste alla carica di Chibsah e da posizione defilata riesce a calciare, trovando l'ottima risposta di Sportiello. Qualche minuto più tardi l'ex portiere viola risponde ancora una volta presente e riesce a deviare la punizione calciata in ottima maniera da Biraghi.

CAPUANO SPRECA, IL PALO SALVA I CANARINI - L'occasione più ghiotta della gara però è per il Frosinone. Sul calcio di punizione battuto da Maiello, Ariaudo fa la sponda al centro per Capuano, che tutto solo, di testa, non riesce a trovare lo specchio della porta. Gol sbagliato gol subito? Quasi, perché pochi minuti più tardi il Frosinone viene salvato dal palo, con il pallone toccato da Beghetto che si stampa sul legno. Probabilmente se la palla fosse entrata, il VAR avrebbe potuto annullare per una spinta di Pjaca proprio sull'esterno dei ciociari.