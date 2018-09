Frosinone, Giannitti: "A Roma è dura. Monchi? Appoggio il suo operato"

Fonte: vocegiallorossa

© foto di Federico Gaetano

Il ds del Frosinone Marco Giannitti ha parlato a Il Romanista in vista della sfida contro la Roma: "Sarà una partita delicata per entrambe le squadre. Noi dobbiamo essere bravi e fare la stessa prestazione che abbiamo fatto contro la Juventus. Ci aspetta una gara molto dura ma dopo la partita di domenica ci aspettiamo tanto da questo gruppo. Il lavoro di Monchi? Da addetto ai lavori io suddivido il mercato in due fasi: uno "aziendalista" e uno tecnico. Io penso che Monchi si sia mosso con grande senso di appartenenza verso la società. Ha fatto un mercato per rimpiazzare e uno per monetizzare. Il problema della Roma non è il mercato, è solo un momento che stanno attraversando. Non è stato un mercato sbagliato e da ds lo appoggio in toto. Solo una cessione è stata dolorosa, quella di Alisson".