© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sky Sport il Frosinone sta studiando le mosse per rinforzare la rosa in vista del mercato di gennaio. L’obiettivo del club ciociaro è Emiliano Rigoni, esterno offensivo dell’Atalanta che finora ha trovato poco spazio in nerazzurro. Il ds del Frosinone Capozucca avrebbe già avviato i contatti con il club orobico per l’argentino che a gennaio potrebbe così cambiare casacca per cercare rilancio e minutaggio a Frosinone. Nelle prossime settimane è poi atteso un contatto telefonico fra i due presidenti – Stirpe e Percassi – per trovare l’accordo sul trasferimento dell’argentino.