Frosinone, Longo: "Chiediamo scusa ai tifosi. La Juve? Gara proibitiva"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Frosinone, Longo ha commentato la brutta sconfitta subita contro la Sampdoria ai microfoni di Radio Rai: "Mi sento di chiedere scusa alla nostra tifoseria, li ringrazio per gli applausi di fine gara, non succede spesso che si viene applauditi dopo una batosta del genere, lo spirito di squadra non deve mai mancare. Ora la Juve? Se non è la Juve, è l'Inter, la Roma, il Milan: sappiamo che alcune gare sono proibitive ma dobbiamo mettere in campo quello che non si è visto dopo il 3-0, lo stare in partita deve essere la nostra prerogativa".