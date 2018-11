Frosinone, Longo: "Chiesa farà parte a lungo del calcio italiano che conta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico del Frosinone, Moreno Longo, ha parlato anche della formazione dei suoi. "I papabili sono Soddimo, Vloet ma anche Pinamonti e Cassata cambiando modulo. Non mi piacciono né i numeri né le considerazioni prima di un match perché ogni gara ha una storia a sé. La Fiorentina va affrontata come una grande opportunità di poter fare tre punti in casa davanti al nostro pubblico. La gara che viene è sempre quella più importante, in questo senso reputo la Fiorentina una delle squadre più interessanti del campionato con giovani di valore e che offre un calcio propositivo. Servirà una gara gagliarda, giocando con una grande tigna addosso. Chiesa osservato speciale? La Fiorentina ha giocatori di grandi talento in avanti tra cui Chiesa e lo conosco molto bene già dal settore giovanile. Ha dimostrato di essere uno degli esterni che farà parte del calcio italiano per molto ma non possiamo tralasciare calciatori come Pjaca, Simeone, Gerson è così via.