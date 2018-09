Frosinone, Longo: "Dobbiamo giocare sempre così. Lavoriamo per il gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moreno Longo, tecnico del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus: "Di pensieri ne avevo fatto due, non uno. A nove minuti dalla fine stavamo 0-0 e quindi tutti stavamo pensando che potessimo non subire gol. Abbiamo subito un gol su rimpallo. Sapevamo che poteva capitare ma se l'avessimo preso con una giocata del campione l'avremmo accettato di più. Punto di partenza? Noi siamo in dovere di fornire queste prestazioni sempre, l'ho detto dopo la Samp è gliel'ho chiesto anche oggi prima della partita. Abbiamo lottato tutti insieme dimostrando di essere squadra. Non dobbiamo aspettare una brutta figura o che arrivi la Juve per fare certe prestazioni. Quando vedrò continuità in tal senso saremo sulla buona strada per migliorare quel che c'è da migliorare. L'aspetto importante stasera era ripartire con una prestazione fatta di ferocia. Il primo gol? Ci lavoriamo da diverse settimane. Lo step che deve fare il Frosinone è proprio questo. Dobbiamo osare di più nella metà campo avversaria perché per vincere serve far gol. La Roma? Noi dobbiamo andare a Roma a fare la nostra partita pensando a noi e non ai loro problemi. Sicuramente avrei preferito che la Roma avesse vinto oggi con il Bologna. Gli episodi fanno la differenza e chi affronta l'Atalanta oggi, ad esempio, non trova la stessa squadra che abbiamo affrontato noi". A riportarlo è TuttoFrosinone.com.