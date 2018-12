Frosinone, Longo più vicino all'esonero: Baroni nome caldo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Frosinone nelle ultime ore sta valutando il futuro di Moreno Longo dopo la sconfitta subita in casa per 2-0 contro il Sassuolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'esonero è una possibilità concreta, con la dirigenza ciociara che sta prendendo in considerazione tre nomi per la sostituzione dell'attuale tecnico: Zaccheroni, Delio Rossi o Baroni, con quest'ultimo in pole in caso di addio di Longo.