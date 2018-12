© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Frosinone Longo ha commentato così la sconfitta contro il Sassuolo ai microfoni di Radio Rai: "Non dobbiamo appellarci alla sfortuna, abbiamo sbagliato la prestazione, ha prevalso la pressione su di noi, abbiamo sbagliato l'intera gara come l'abbiamo approcciata, la palla pesava, non siamo stati fluidi e gli episodi fanno parte del calcio, abbiamo fatto un secondo tempo sicuramente non all'altezza. Non stavamo lavorando bene con la difesa a tre, loro con il 4-3-3 ci lasciavano tre giocatori senza punti di riferimento quindi siamo passati alla difesa a quattro cercando di dare un segnale di coraggio alla squadra con un baricentro più alto ma così non è stato, ci prendiamo questa sconfitta perché è meritata e ci lecchiamo le ferite perché siamo stati troppo brutti per essere veri e come giusto che sia l'allenatore si prende le sue responsabilità. Non sono un allenatore che attaccherà mai la sua società e che criticherà il materiale a sua disposizione, possiamo migliorare i numeri negativi e se ne avrò la possibilità lo farò al massimo delle mie possibilità".