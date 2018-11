Frosinone, Maiello: "Punto che dà fiducia: è un ottimo segnale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raffaele Maiello, centrocampista del Frosinone, ha parlato al sito ufficiale dopo il pareggio contro il Parma: "Dopo l’espulsione di Stulac ci aspettavamo tutti qualcosa in più. Peccato per l’occasione nel finale, dove Sepe ha compiuto un vero e proprio miracolo. Ci prendiamo questo punto, che ci dà continuità e soprattutto grande fiducia. Seconda gara senza subire gol? Un ottimo segnale, una crescita di squadra frutto di un sacrificio di tutti gli undici effettivi. La squadra è corta e compatta, riusciamo a difendere in blocco e questo è importante. Venerdì la Fiorentina? I viola sono una squadra forte, con ottime individualità, noi vogliamo fare bene, trovare continuità cercando di allungare la striscia positiva. Sarà una gara difficile da preparare al massimo".