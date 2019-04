© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli in vantaggio dopo i primi 45' grazie a una magia su calcio di punizione di Dries Mertens. Un tiro all'incrocio che sblocca una gara al piccolo trotto, con due squadre che hanno poco da dire alla stagione.

Ancelotti sorprende nella scelta degli undici titolari, schierando Ospina ancora una volta dal primo minuto. Il colombiano a questo punto è a un solo gettone dal riscatto obbligatorio. Giubileo per Callejon, alla presenza numero 300 dal suo arrivo nel 2013 al Napoli. Assenti Insigne e Allan, c'è spazio per Younes con Zielinski accentrato in mediana. L'ex Baroni deve fare a meno di Ciano e lancia Trotta al fianco di Pinamonti.

Proprio il giovane attaccante di proprietà dell'Inter spreca una facile occasione dopo pochi minuti. La differenza di qualità è tale che al Napoli basta poco per passare: una punizione dal limite perfettamente calciata da Mertens sblocca l'incrontro. E il belga eguaglia Diego Armando Maradona nel computo delle reti in Serie A con la maglia del Napoli: 81. Meglio solo Marek Hamsik (100) e Antonio Vojak (102). Sempre Mertens va vicino al bis, sempre su punizione.