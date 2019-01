© foto di Federico Gaetano

Stipe Perica verso la Turchia. Come riporta tg24, infatti, l'attaccante croato lascerà nuovamente in prestito l'Udinese per accasarsi in Super Lig. Perica, ceduto a titolo temporaneo al Frosinone in questa prima parte di stagione, ha collezionato solamente otto presenze senza mai riuscire ad andare a segno.