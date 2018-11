Frosinone, Perica bocciato: a gennaio tornerà all'Udinese

© foto di Federico Gaetano

Stipe Perica lascerà il Frosinone già a gennaio. Arrivato in estate in prestito dall'Udinese, l'attaccante croato non ha convinto nessuno in Ciociaria e, riporta 'Tuttofrosinone', a prescindere dai prossimi risultati e dalla posizione in classifica dei giallazzurri verrà rispedito in Friuli nella prossima finestra di calciomercato.