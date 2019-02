© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Pinamonti, attaccante del Frosinone, ha parlato a margine della Junior Tim Cup: "Zaniolo? Siamo molto amici e abbiamo vissuto tanti momenti belli insieme. Mi farà molto piacere rivederlo. Spero solo che contro di noi non faccia bene come sta facendo ora. La Nazionale di Mancini? Non servono parole ma solo dare il massimo in campo per poi far valutare al ct una eventuale convocazione. La salvezza del Frosinone? Darò tutto me stesso. La classifica non ci condanna e daremo l'anima fino alla fine. Lotteremo per rendere orgogliosi i nostri tifosi". A riportarlo è Corrieredellosport.it.