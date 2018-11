Frosinone, Pinamonti: "Lottare fino all'ultima giornata per salvarsi"

© foto di Federico Gaetano

L'attaccante del Frosinone, in prestito dall'Inter, Andrea Pinamonti ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport di Moreno Longo: "Mi sento considerato e sono migliorato sotto alcuni aspetti. Mi fermo spesso a lavorare anche individualmente a fine allenamento, non ho mai sofferto il lavoro. Perchè l'unica strada è quella, lavorare a testa bassa. I sei punti in due gare? Vuol dire che il Frosinone può stare in A. Dovremo lottare fino all'ultima giornata per salvarci, ma sappiamo di essere un gruppo vero".