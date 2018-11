Frosinone, Pinamonti: "Obiettivo tornare all'Inter per giocarci con continuità"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Frosinone Andrea Pinamonti ha parlato della prossima gara contro la "sua" Inter: "San Siro? E' lo stadio in cui ho esordito, trasmette i brividi a guardarlo. Difficile dire arrivederci all'Inter? Sì, molto, ma volevo andare a giocare e il livello nella rosa dell'Inter è altissimo. L'obiettivo è tornare per giocarci con continuità. Se mi sento con Zhang? Ci siamo scambiati i messaggi per complimentarci a vicenda: io per la sua elezione, lui per i miei gol".