Frosinone, Salvini: "Ci aspettiamo qualcosa in più dai giocatori esperti"

Ernesto Salvini, responsabile dell'area tecnica del Frosinone, è intervenuto prima della sfida contro l'Atalanta. C'è soddisfazione in casa gialloblù per il mercato effettuato, sono arrivati ben sedici giocatori in questa sessione. Ecco le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

Siete soddisfatti del mercato fatto? Da chi vi aspettate qualcosa in più?

"Ci aspettiamo qualcosa in più da quelli che hanno esperienza in più. Abbiamo acquistato giocatori in grado di darci quel qualcosa in più rispetto tre anni fa. Ma non parliamo di quel mercato, era un'altra programmazione. Siamo soddisfatti perché abbiamo creato un giusto mix tra esperienza e gioventù. Salutiamo a malincuore il vecchio gruppo che ha dato tanto alla nostra squadra. Se siamo qua è anche grazie a loro, ma era giusto dare una svolta".