Frosinone, Salvini pre-Juve: "Noi dobbiamo soltanto far bella figura"

Ernesto Salvini, responsabile dell'area tecnica del Frosinone, ha parlato della prossima sfida alla Juventus ai microfoni di Radio Sportiva: "Se credi nel proprio lavoro alla fine questo strano calcio ripaga sempre. Nelle ultime partite la fortuna non ci aveva aiutato e noi, invece di lamentarci, ci siamo rimboccati le maniche - ha spiegato -. Siamo orgogliosi della vittoria con la Samp, che ci da quella possibilità di rendere più palpabile il sogno di riuscire a salvarci. In estate dovevamo cambiare i connotati a questo gruppo. Il mercato di gennaio invece ci è servito per rimettere le cose a posto e abbiamo rimandato al mittente i calciatori che non si erano integrati nel progetto. Baroni ha dato da subito la sensazione della praticità, che è un qualcosa che ai giovani allenatori manca. Ha dettato quelle poche regole, concrete, che ci hanno consentito di fare più punti possibili in pochissimo tempo. Su questa onda di entusiasmo dobbiamo comunque rimanere con i piedi per terra ma è lecito anche sognare. La partita di venerdì con la Juve? Non credo ci affronteranno con leggerezza, faranno il massimo come sempre. Noi dobbiamo soltanto far bella figura, dimostrando che siamo segni per la Serie A".