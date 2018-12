Frosinone-Sassuolo, le formazioni: Ciofani contro Babacar. C'è Locatelli

© foto di Federico Gaetano

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Frosinone-Sassuolo, sfida valida per la 16esima giornata del campionato di Serie A. Tutto confermato in casa Frosinone. Ci sono Ciano e Campbell alle spalle di Ciofani, c'è Maiello in cabina di regia e Ariaudo al centro della difesa dinanzi a Sportiello.

In casa Sassuolo, invece, c'è qualche novità. A partire dal modulo con De Zerbi che ha preferito la difesa a quattro rispetto alla preannunciata difesa a tre. Ferrari è stato preferito a Magnani, c'è Rogerio sulla corsia sinistra e un centrocampo che vede dall'inizio Sensi, Duncan e Locatelli (preferito a Bourabia). In attacco, senza l'infortunato Boateng, c'è Babacar al centro del tridente.

Le formazioni ufficiali

Frosinone (3-4-2-1) - Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano, Campbell; Ciofani.

Sassuolo (4-3-3) - Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Sensi, Locatelli, Duncan; Berardi, Babacar, Di Francesco.