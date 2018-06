Frosinone, Soddimo: "Abbiamo fatto una prestazione sopra le righe"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine del match contro il Palermo che è valso al Frosinone il ritorno in A, Danilo Soddimo ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Oggi in campo dovevamo mettere tutto quello che c'era da mettere e andare oltre senza stare a pensare tanto a quello che succedeva. Avevamo preparato la partita per portare la partita sullo 0-0 negli ultimi venti minuti. Abbiamo fatto una prestazione sopra le righe".

I due episodi in area?

"Mi ha toccato da dietro, io sono leggerino e sono andato per terra. Il secondo mi ha preso sulle gambe. Devo rivederlo".