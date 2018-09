Frosinone, stecca Molinaro: 100% di cross sbagliati nelle prime 3 gare

Fonte: TuttoFrosinone.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Whoscored.com, il terzino sinistro del Frosinone Cristian Molinaro - neo acquisto dei giallazzurri e capitano della squadra canarina nelle prime tre uscite in campionato - ha collezionato fino ad ora in Serie A una precisione nei cross senz'ombra di dubbio migliorabile. Proprio nell'ambito in cui viene richiesto agli esterni di fare la differenza, il classe '83 ha steccato: 100% di imprecisione, infatti, per lui contro Atalanta, Bologna e Lazio.