Frosinone, Stirpe: "16 acquisti? Colpa degli infortuni. Vogliamo salvarci"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe, intervistato oggi pomeriggio da Radio Uno Rai, ha parlato così in vista dell'esordio in campionato di domani contro l'Atalanta: "Affronteremo il campionato con lo spirito di una squadra che con grande umiltà e rispetto delle avversarie vuole provare a salvarsi. Abbiamo avviato un processo di forte discontinuità all’interno del rinnovamento della rosa e abbiamo voluto puntare su elementi che conoscono la categoria, anche se alcuni di essi sono giovani. Abbiamo provato ad inserire sul telaio della squadra che aveva fatto molto bene lo scorso anno, provando ad alzare l’asticella della qualità ed inserendo poi degli elementi che hanno disputato, e con buoni risultati, la Serie A in questi anni. Quindi ritengo che da questo mix ci possano essere gli ingredienti giusti che ci potranno permettere di provare a centrare gli obiettivi prefissati. Nell’ultimo giorno di mercato purtroppo la vicenda che ci ha condizionato è stato l’infortunio grave occorso a Dionisi. Abbiamo dovuto provare a rimpiazzare un giocatore in attacco tenendo conto dei limiti della lista. Questo elemento per noi è di fondamentale importanza, quindi abbiamo voluto provare a fare qualcosa in più. Tenete conto che abbiamo acquistato 16 calciatori cedendone 11, il gap in eccesso è determinato dagli infortuni e quindi dalla necessità di dover sostituire i giocatori infortunai. Tutti peraltro infortuni di lungo periodo. Obiettivi? Il Frosinone deve puntare a salvarsi, come già detto. Deve lottare col coltello tra i denti in ogni partita e provare a racimolare il massimo di quello che sarà capace di fare. Quindi dobbiamo fare affidamento sui valori che abbiamo dentro nel DNA e che ci hanno consentito in questi cinque anni di realizzare tre promozioni. Caos Serie B? Io ritengo che le regole non possano essere cambiare in corsa. Fermo restando che il principio della riduzione degli organici è corretto, il metodo non lo è. Se quest’anno si deliberasse che all’inizio del prossimo campionato 2019-2020 l’organico deve essere a 20 o 19 squadre, in modo che le regole del gioco le conoscano e siano ben chiare per tutti, allora sarebbe giusto. Atalanta? Partita molto difficile. Ed alle difficoltà relative all’impatto in un campionato nuovo se ne aggiunge un’altra: loro sono molto avanti a noi nella condizione. E affronteranno un Frosinone che deve ancora trovare l’equilibrio giusto dopo i grandi cambiamenti che abbiamo operato attraverso il calciomercato. Per cui è una partita, ritengo, ad elevatissimo coefficiente di difficoltà". Lo riporta il sito ufficiale del club ciociaro.