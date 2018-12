© foto di Federico Gaetano

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Marco Baroni, il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha parlato anche del progetto di rinforzare la squadra sul mercato: "Il percorso non può che partire dalle idee. Noi pensiamo di correggere tutte le situazioni che non hanno funzionato e non ci hanno consentito di raggiungere il risultato che aspettavamo. Non so se sia una rivoluzione o una semi-rivoluzione, so che è un programma di aggiornamento: rimarrà chi ha voglia di aiutarci fino alla fine, chi ha la convinzione giusta, è sicuro di poter fare bene. Abbiamo delle idee, le abbiamo condivise con lui e ci aspettiamo un suo contributo. Poi potremo passare all'atto pratico, ci sono idee già in fase avanzata e solo da mettere in pratica. Noi avevamo deciso di potenziare la squadra dopo la sconfitta con l'Inter. Se anche i punti fossero rimasti 7 avremmo proceduto lo stesso a fare i cambiamenti migliorativi che avevamo preventivato. Ve lo ripeto per rispetto di chi crede in questo Frosinone Calcio".

In chiusura.

"L'operazione di rinforzamento sarà importante e riguarderà tutti i reparti".