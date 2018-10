Frosinone, Stirpe: "Faremo di tutto per restare a lungo in Serie A"

Fonte: tuttofrosinone.com

Il patron del Frosinone Maurizio Stirpe ha parlato a Tifo Football ripartendo dallo stadio di proprietà: ""Per noi è stato molto importante completare il nostro stadio, perché oggi ci consente di sviluppare la nostra strategia di diversificazione delle entrate. Vogliamo avvicinarci al nostro obiettivo di diventare autosufficienti e pensare che il livello delle entrate possa aumentare del 55% nei prossimi cinque anni. Lo stadio è stato progettato per lasciare qualcosa all'area locale. E' stato realizzato per i tifosi, che sono i veri proprietari. Noi siamo soltanto amministratori temporanei, i tifosi restano per sempre. La Serie A? Speriamo che questa volta la nostra permanenza possa diventare più stabile e in ogni caso faremo del nostro meglio per rimanere il più a lungo possibile".