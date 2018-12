Frosinone, Stirpe: "Non facile esonerare Longo. C'è troppa ansia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Protagonista in conferenza stampa in occasione dell'annuncio di Marco Baroni come nuovo allenatore del Frosinone, il presidente Maurizio Stirpe è tornato sulla decisione di esonerare Moreno Longo: "Non è una decisione che mi ha fatto piacere assumere. Ritengo che al di là di ogni considerazione, il motivo dell'esonero è l'eccesso di ansietà che c'è nell'ambiente. La permanenza di Longo qui non sarebbe stata semplice. Nella mia vita non ho mai voluto puntare la pistola alla tempia di nessuno e dunque ho deciso insieme ai miei collaborati di sollevarlo dall'incarico. Resterà comunque nella storia del Frosinone perché è un allenatore importante, lo ringrazio. Da qualche settimana c'è troppa ansietà, c'è un modo di ragionare cafone e che non tiene conto del lavoro della società. Si banalizza tutto con il risultato sportivo non rendendosi conto che la società sta facendo tanto per tenere in alto il brand Frosinone calcio".