Frosinone subito in vantaggio: autogol di Silvestre, 1-0 sull'Empoli

© foto di Federico Gaetano

Bastano otto minuti e l'aiuto di un avversario al Frosinone per portarsi in vantaggio sull'Empoli. 1-0 dei ciociari, partiti molto bene nel lunch match delle 12,30, a segno va Silvestre, nella propria porta. Lancio di Provedel intercettato da Zampano, che scambia con Ciano e va sul fondo: cross al centro, il difensore di Andreazzoli pensa di evitare l'intervento di un avversario e invece butta il pallone nella propria porta con un intervento piuttosto goffo. Primo vantaggio del Frosinone in questa Serie A, grazie all'autogol di Silvestre.