Fuori forma e demotivato: così Allegri ha lasciato fuori Higuain

L'edizione odierna de La Stampa fa il punto su Gonzalo Higuain definito dal giornale torinese "fuori forma e demotivato". Per questo, nel derby contro il Torino, Massimiliano Allegri lo ha relegato in panchina, "per dargli una scossa". Il tecnico è infastidito dall'atteggiamento e la punta non gli era piaciuta neanche contro la Fiorentina, nonostante le parole dette davanti alla tv. Higuain, però, non sopporta di pasare da capro espiatorio e pensa che gli stiano arrivando poche palle da rete in area.