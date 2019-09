© foto di Dimitri Conti

Paulo Futre, grande ex del calcio portoghese, è stato uomo mercato dell'Atletico Madrid e ora è opinionista televisivo. In italia con Reggiana e Milan, in patria ha giocato con le maglie di tutte le big. Al Corriere della Sera analizza la gara tra Juventus e Colchoneros, raccontando anche i talenti della partita. "Joao Felix ha vent'anni, è un fuoriclasse, può occupare il trono di miglior giocatore portoghese quando Ronaldo smetterà e potrà vincere anche il Pallone d'Oro". Di CR7 dice che "è migliore anche di Bolt", di De Ligt che è "un crack, come Felix, e che in Champions può fare meno fatica che in Serie A".