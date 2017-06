Futuro Borja Valero: lo spagnolo chiarisce la sua posizione ai tifosi

© foto di Federico Gaetano

Borja Valero e il contatto con i tifosi prima del possibile addio. Il giocatore, da sempre, ha giurato amore a Firenze e alla Fiorentina ma come ben sappiamo negli ultimi giorni il suo addio è diventato molto probabile, per più motivi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il centrocampista, durante le sue vacanze, sarebbe entrato in contatto con alcuni dei tifosi più influenti della Curva Fiesole e avrebbe spiegato la sia versione, affermando di essere stato messo alla porta dalla società gigliata. Dall'altra parte la risposta è stata: "Resta lo stesso", ma lo stesso Borja non sarebbe convinto, visto che il suo timore è che il club possa fargli terra bruciata intorno.

Ma i dissidi tra la dirigenza e il giocatore non sarebbero nati durante le ultime settimane. A gennaio infatti lo spagnolo sarebbe stato cercato da un club cinese e la Fiorentina, secondo quanto abbiamo raccolto, aveva già firmato un precontratto per la sua cessione. Il no di Borja fu però molto deciso, tanto che lo stesso numero 20 viola avrebbe addirittura "strappato" il precontratto di fronte a Pantaleo Corvino. Da lì la rottura, con i rapporti tra il direttore generale gigliato e il centrocampista che non si sarebbero più ricuciti, fino alla possibile minaccia della tribuna nel caso in cui non dovesse accettare il trasferimento all'Inter in questa estate.

Insomma, il nuovo caso è pronto a scoppiare e in casa Fiorentina le prossime ore potrebbero essere ancora più calde di quello che ci si potrebbe immaginare, visto che Borja Valero potrebbe puntare i piedi ancora una volta e lo scontro potrebbe essere molto duro, sia per lui che per il club viola.