© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Giudice Sportivo, dopo l'ultima giornata di campionato, ha comminato una multa da 10mila euro nei confronti del Milan per avere i suoi sostenitori "intonato cori insultanti di matrice territoriale" la tifoseria del Napoli.

Tra i calciatori, oltre ai casi più eclatanti riguardanti Olsen, squalificato per 4 giornate, e Lapadula, per 2; sono stati squalificati anche Cacciatore, per aver "volontariamente colpito la palla con le mani impedendo la segnatura di una rete"; e Jajalo per semplice doppia ammonizione. Arrivati alla quinta sanzione e dunque squalificati dopo la diffida: Missiroli della SPAL, Toloi dell'Atalanta e Zaniolo della Roma.

2mila euro di multa anche per Elmas e Farias per aver "simulato di essere stati sottoposti ad intervento falloso in area di rigore avversaria".