Gagliardini: "Sfida Nazionale contro medici bella pensata: ma è ancora lontana..."

Nel corso della sua intervista a Tuttosport, Roberto Gagliardini parla anche della possibilità di sfidare una Nazionale di medici, come proposto dal ct Mancini, a fine epidemia: "Sarebbe una bella iniziativa. Anche perché, una volta passato tutto, andrà anche ritrovata un po’ di spensieratezza e leggerezza. E pure una partitella può aiutare a capire che tutto è ritornato alla normalità. Euro 2021 un obiettivo in più? Quello sicuramente, però non penso sia ancora il tempo per parlare di Europei e di Nazionale. Siamo in una fase delicata: in tanti mettono a rischio la loro vita solo lavorando e ogni altro discorso va oggi messo da parte".