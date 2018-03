Galatasaray, Nagatomo ha la benedizione di Terim: verrà acquistato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta Fanatik, il Galatasaray è pronto a chiudere l'accordo per acquisire a titolo definitivo il terzino giapponese Yuto Nagatomo, che l'Inter ha girato in prestito al club turco nella finestra invernale del mercato. Fondamentali, in questo senso, le parole di Fatih Terim, che ha dichiarato: "Spero che Nagatomo possa restare con noi nella prossima stagione".