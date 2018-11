Gameiro sfida la Juventus: "Dobbiamo vincere, il Valencia darà tutto"

© foto di Imago/Image Sport

Kevin Gameiro, attaccante del Valencia che è andato a segno nell'ultimo turno di Liga contro il Rayo Vallecano, tramite il sito ufficiale del club spagnolo ha parlato della prossima sfida di Champions League contro la Juventus: "Stiamo bene, abbiamo fiducia e proveremo a vincere in casa della Juventus. Sappiamo che dobbiamo vincere per continuare a sperare nel secondo posto e dovremo dare tutto. In difesa bisognerà essere molto bravi perché affronteremo una squadra molto forte, dovremo fare la nostra gara, segnare almeno un gol e poi vedremo cosa succede. Nelle ultime gare abbiamo dimostrato di stare bene, abbiamo segnato molto e dobbiamo utilizzare questa fiducia per segnare in casa della Juve. Sappiamo che quella bianconera è una squadra che attacca molto bene, difende molto bene e in questo momento è una delle squadre più forti del mondo e in casa sua è sempre difficile. Però affronteremo la Juventus con grande voglia di vincere, senza dubbio".